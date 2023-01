Ottimo avvio di stagione a Lignano Sabbiadoro per il Canoa Club

Ottimo Inizio di stagione per il Canoa Club Ferrara, impegnato durante il weekend nel torneo nazionale a Lignano Sabbiadoro con la squadra di Canoa Polo under 15. Nella due giorni di gare la squadra estense dei giovanissimi polisti esce imbattuta in tutte le partite disputate vincendo il torneo di inizio stagione 6-3 sulla compagine di Udine.

Ottimo banco di prova per la squadra del Canoa Club Ferrara, impegnata nella preparazione invernale, e che pone le basi per la stagione 2023 che li vedrà impegnati nel campionato italiano under 14, under 16 e nel campionato di serie B.

La squadra dei giovanissimi ferraresi capitanati dalle allenatrici Veronica Mazzanti e Ginevra Cavallari è scesa in acqua dimostrando oltre a un grande affiatamento e un buon gioco di squadra, di essere in grande crescita di condizione.

Per il Canoa Club Ferrara hanno giocato Ilaria Descrovi, Federica Mammaliga, Elisa Foddis, Sara Bianchini, Andrea Bertoncelli, Lanfranco Breveglieri, Michel Ged, Pietro Cavallini, Alessandro Rossi e Thomas Pozzati.

Nella foto: la squadra di Polo al completo dopo la competizione dello scorso fine settimana.

re. fe.