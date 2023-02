A Copparo si è tenuta ieri mattina la quinta e ultima tappa della 47^ edizione dello storico trofeo di corsa su strada a tappe Otto Comuni, promossa da Uisp comitato di Ferrara, con la collaborazione del gruppo Invicta Copparo. Un appuntamento che ha assegnato anche i titoli individuali e di società. Un appuntamento a cui hanno partecipato oltre 350 partecipanti, tra competitivi e non competitiva. Il programma delle gare è iniziato con le categorie giovanili quali primi passi, pulcini ed esordienti sulla distanza dei 500 metri, a seguire i ragazzi e cadetti che hanno corso sui 1500 metri. Nella classifica degli ‘assoluti’ di giornata per le categorie allievi vittorie per Nicolò Cotti (Podisti Adria) e Melissa Pezzini (Pol. Centese). Tra gli adulti vittoria per Giorgio Scialabba (GP Parco Alpuani) in 19,19, precedendo Rachid Draoua (Salcus) 19,25 e Luca Giovanni Andreella (Running Club Comacchio) 20,35. Tra le donne vittoria per Rosanna Albertin (Corriferrara) 24,22, poi Elenia Agnoletto (Faro Formignana) 24,58 e Sandra Tiozzo (Avis Taglio di Po) 25,42. Al termine delle gare le premiazioni finali del trofeo otto comuni, erano presenti Eleonora Banzi, presidente Uisp Ferrara, Andrea De Vivo, vice presidente Uisp Ferrara e Bruna Cirelli, assessore allo sport del Comune di Copparo. Un’ultima prova che ha definito anche la 24ª edizione del giro, con alcune conferme e sorprese. Nelle due classifiche individuali degli assoluti maschili e femminili, stilate in base ai tempi cronometrici delle cinque prove, premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne. Dopo cinque tappe tra le donne la più veloce è risultata Rosanna Albertin (Corriferrara), che ha preceduto Simonetta Siviero (Salcus) e Valentina Soriani (Quadrilatero). Nella classifica assoluta degli uomini vittoria di Daniele Berto (Assindustria sport), davanti a Mattia Bergossi (Proethics), mentre terzo Luca Giovanni Andreella (Running Club Comacchio). Nella classifica società a punti complessivo delle cinque tappe vittoria della Quadrilatero, seguono Proethics e Corriferrara.

Mario Tosatti