Palla a spicchi in zona Gad, è tutto pronto Due giorni di ’3x3’ nel verde del parco Coletta

BASKET

Parte questa sera la due giorni di basket 3x3 nei campi del Parco Coletta, in zona Gad, col trofeo "Make some noise", al suo debutto nel palcoscenico dei tornei estivi cittadini. L’evento è aperto alle categorie senior e under 18, sia nel circuito maschile che in quello femminile, e alle quattro squadre vincitrici delle rispettive categorie darà il diritto di accedere alle finali del circuito nazionale LB3 in programma a inizio settembre a Roseto degli Abruzzi. La prima palla a due è prevista intorno alle 19, poi il torneo proseguirà per tutta la serata e così anche domani. Tra gli organizzatori l’ex team manager del Kleb Nicolò Galdi e il futuro coach della Scuola Basket Andrea Fels, ma da segnalare ci sono anche i diversi partner dell’evento: L’Archibugio, Kynesis, Arti Urbane, Erregi Sport e Decathlon solo per citarne alcuni. Prevista la presenza di qualche giocatore professionista, come il fresco reduce dalla poule promozione di B Samuele Valente, mentre domani sera è atteso l’ex esterno del Kleb Maurizio Tassone e Michele ’Tatu’ Ebeling.

j.c.