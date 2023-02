In C Gold la 2G Quisisana torna in campo oggi alle 18 al Palavigarano per affrontare la capolista Scandiano, che in virtù dei risultati dell’ultimo turno ha centrato il primo posto solitario in classifica staccando Fidenza e Bologna Basket. Per gli uomini di coach Castaldi un test importante per mettere subito da parte la scoppola di domenica scorsa sul campo di Olimpia Castello (82-47), in quella che probabilmente è stata la peggior versione degli estensi in questa stagione. All’andata Ferrara Basket andò ad espugnare il parquet dei reggiani, trovando la terza delle sei vittorie consecutive di inizio campionato, ma la situazione ora è totalmente diversa, e la compagine del presidente Schincaglia ha bisogno di ritrovare un po’ di continuità dopo gli alti e bassi dell’ultimo periodo.

In A2 femminile invece, torna in campo domani, dopo la vittoria contro Matelica, la Pallacanestro Vigarano, che sarà impegnata domenica alle 18 a Firenze.