Pallamano A1 e A2: Giara al tappeto in casa Ariosto passa a Teramo

In A1 femminile, Securforx Ariosto corsara in terra abruzzese: finisce 31-39 per le estensi, con tanti gol, una super Marrochi e per la Securfox la missione teramana è compiuta. Due punti preziosissimi che permettono alle emiliane di agganciare Casalgrande a quota 14 punti ed ingaggiare proprio con le reggiane un duello tutto regionale per la salvezza diretta.

In A2 maschile invece, la Giara Ferrara rottama un primo tempo perfetto, con una ripresa impalpabile ed abulica concedendo la passerella ad un San Lazzaro che, meritatamente, ipoteca il secondo posto e si impone 20-24.