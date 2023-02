Pallamano A1 femminile: Ariosto ipoteca la salvezza

Contava solo vincere, e vittoria è stata. La Securfox non sbaglia il secondo scontro salvezza consecutivo e mette una seria ipoteca alla salvezza diretta superando Prato 29-26 e mettendo quattro punti (più lo scontro diretto a favore) fra sè e la zona play out. Ferrara esce bene dai blocchi e con la propria ala sinistra Chiara Ferrara mette la freccia sul 2-0 al 4’. La reazione di Prato è immediata ed è guidata da una scatenata Micotti (top scorer ospite con 7 reti) che riporta il punteggio in perfetta parità. Ne nasce una gara intensa ma equilibrata che, sino a 12’ vede le emiliane in conduzione. Margherita Rossi è l’anima della compagine pratese: guizzi, assistenze e giocate personali, oltre ad una doppia inferiorità numerica della Securfox diventano catalizzanti e le ospiti si ritrovano - grazie al centro in contropiede di Micotti - a condurre sul +2 (8-10) al 17’. Nella ripresa l’asse Tanic-Marrochi e le parate di Ferrari decidono la contesa. In una gara equilibratissima (21-21 al 47’) sono le reiterate parate di Ferrari e la fine anzitempo della gara di Ucchino a direzionare il match.