Pallamano A1 femminile: finali di Coppa a Rimini L’Ariosto sfida Salerno

Sale l’attesa per le finali di Coppa Italia in programma a Rimini da oggi a domenica. Ad aprire la manifestazione, che mette in palio il secondo trofeo della stagione, sarà proprio la Securfox Ferrara, che affronterà le detentrici della Jomi Salerno. Una sfida interessante e ricca di spunti tecnici, con i favori del pronostico e i precedenti che doverosamente sbilanciano il favore dei pronostici per le ragazze del tecnico Francesco Ancona. La Securfox, che arriva al terzo incrocio stagionale con le campane recuperando ogni acciacco e ogni infortunio, potrà contare sulla formazione migliore. Obiettivo dichiarato per la squadra del presidente Magri è quello di rendere la sfida equilibrata.