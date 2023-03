Pallamano A1 femminile: oggi in campo alle 18 Securfox Ariosto sul campo di Mezzocorona Una vittoria può mettere al sicuro la salvezza

Oggi alle 18 a Mezzocorona la Securfox Ariosto, dopo essersi tolta la soddisfazione di entrare nelle Final8 di Coppa Italia, punta a cogliere almeno una vittorie in questo affascinante finale di stagione per provare a mettere in cassaforte la salvezza diretta. La Securfox deve difendersi dal tentativo di rimonta da parte di Prato, che oltre al ritardo di quattro punti, paga anche lo scotto del doppio scontro diretto sfavorevole. In tal senso spicca, proprio nel programma della 7^ giornata lo scontro diretto fra Prato e le reggiane, in terra toscana. Fondamentale dunque, tenendo conto di queste considerazioni, provare ad espugnare il palazzetto di Mezzocorona per non complicare questo finale di regular season. Le trentine, già protagoniste nella passata stagione di una salvezza all’ultimo respiro, pur potendo far affidamento sull’attuale capocannoniere del campionato, non sono ancora riuscite a cogliere la prima vittoria del girone di ritorno ed anzi sono praticamente condannate a conquistarsi la permanenza nella massima serie attraverso i play out.