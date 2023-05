Pallamano A1 femminile: Securfox al tappeto, ora necessari i playout

Nessuna sorpresa nell’ultima giornata di regular season 202223. La Securfox viene superata nettamente da una Salerno già pronta per la “bagarre” scudetto, mentre a distanza Casalgrande espugna il campo di una Mestrino che evita la retrocessione diretta solamente grazie al ko di Teramo in casa del Mezzocorona. Dalla Costa e Rossomando fanno immediatamente capire l’antifona a Ferrara portando il punteggio sul 2-0. La difesa molto larga spalanca le strade per una Salerno, leggera di testa ma con il braccio ben caldo: al 11’ il punteggio lievita sino al 9-3. Il largo vantaggio delle locali e i tantissimi errori in campo rendono il primo tempo meno gradevole: coach Britos prova a mescolare le carte, inserendo Manfredini in pivot e spostando Marrochi sugli esterni per provare a rimettere ordine ma Salerno allunga: Napoletano - con una doppietta - lucra su altre due perse della Securfox e in contropiede ritocca il massimo vantaggio portando le campane sul +9 (15-6) che costringe coach Britos al time out. Ferrara è contratta, Salerno leggera: Manojlovic fissa il +11 sul 18-7 al 24’. All’intervallo la Jomi chiude avanti 22-10. Nella ripresa nessun sussulto con la Securfox che incassa la certezza dei playout. Alla sirena il 38-18 manda in archivio la stagione regolare di una Securfox che dovrà andare a caccia della salvezza tramite i play out.