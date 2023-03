Pallamano A1 femminile: Securfox cade a Mezzocorona Ora la classifica si complica

In terra trentina arriva una sconfitta dolorosa e dai pericolosi risvolti di classifica. Una Securfox sempre alla rincorsa delle locali del Mezzocorona, non riesce nell’aggancio e chiude attardata di tre lunghezze (34-31) al 60’, condannandosi all’obbligo di vincere nel prossimo match interno contro Padova. All’intervallo sul 17-14 che accompagna le squadre negli spogliatoi, nella ripresa la Securfox, resettate le tossine nella pausa, tenta - invano - la rimonta. Soglietti, di rigore, riporta Ferrara a -1, chiudendo un contro parziale di 0-2 al 32’. Al 49’ il punteggio vede una sola rete di differenza, sul 28-27. Ferrara ci crede ma l’ennesimo black out difensivo annienta qualsiasi possibilità di rimonta: Della Valle insacca il 30-27, mentre dall’altra parte Ratsika si supera su Marrochi.