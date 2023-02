Troppa Erice e la Securfox non riesce a reggere l’urto della corazzata siciliana dovendo condividere con il solito tarlo delle palle perse. Ekoh e Storozhuk fanno il bello e il cattivo tempo e rimanere in partita diventa impossibile. L’avvio di gara è promettente: Erice prova ad allungare, ma Ferrara - dal canto suo - trova nelle parate di Ferrari e nella sapiente gestione di Tanic il segreto per rimanere a contatto. La reazione della Securfox non si fa attendere e, possesso su possesso con una Sormaz dominante se lanciata al tiro, arriva il -2 (10-12 al 21’). Doccia gelata però prima dell’intervallo, chiuso sull’11-20. Nella ripresa il colpo del maxi parziale patito si fa sentire e la Securfox scivola, inesorabilmente, sino al -12 (19-31) nonostante una Elisa Ferrari capace di parare tutto quanto umanamente parabile. Finisce 30-38.