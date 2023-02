Pallamano A2 maschile: a Bologna la peggior prova di una Giara deludente

Nessuna reazione, a Bologna arriva la peggior prestazione stagionale e la Giara - nonostante il ko di Chiaravalle in casa di Sassari - resta al 4° posto con molte convinzioni in meno ed un bilancio semplicemente deludente di questa prima parte del girone di ritorno. Una squadra completamente svuotata, sconfitta 24-18, che ora, per orgoglio o quanto meno per amor proprio, ha assoluta necessità di lasciarsi alle spalle tutte le tossine per non buttare completamente alle ortiche un quadriennio di lavoro e programmazione. Bologna, legittimando pienamente i due punti con una gara attenta, di gestione e corsa, si gode le parate di un grande Riccardo Meletti e le reti un prolifico Tobias Wolf (mvp con 10 reti) - decisivi nel sedare ogni tentativo di rimonta ferrarese - rimanendo a soli 4 punti dal 6° posto.