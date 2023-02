Tavarnelle vince con merito e ha ogni ragione per festeggiare pienamente due punti preziosi, sottratti ad una compagine che arrivava forte del secondo posto in classifica e di uno “status” di favorita, la Giara Ferrara, che entra in campo nervosa, contratta e con grande voglia di parlare. Nonostante la collezione di palle perse e una falsa partenza (8-4 Tavarnelle), il primo tempo va in archivio in vantaggio, seppur minimo, sul 13-14. La Giara, che già aveva sbagliato molto nel primo tempo, continua a litigare al tiroe si appoggia sulle parate del solito Rossi. Ne nasce una gara complessa ed equlibratissima, impattata a quota 20. A quel punto subentra il black out: Singh piazza il +2 (24-22) a un minuto dalla fine, Pasini segna il -1 (25-24) ma le speranze di rimonta si spengono sull’intercetto di Singh.