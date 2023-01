Pallamano A2 maschile: Giara travolgente con Pescara Ora è aggancio alla vetta

Due punti d’oro che, uniti al ko esterno di San Lazzaro in casa del Chiaravalle, valgono la momentanea e virtuale vetta della classifica in coabitazione. Il rotondo 32-16 inflitto al Pescara vale la 14^ vittoria stagionale per la Giara Assicurazioni Ferrara. Match senza storia: al 5’ Zaltron mette a segno il gol del 5-1. Baldo, schierato oggi in cabina di regia, trova la prima rete della sua gara con la penetrazione che vale l’8-2, prima che Pedron - in contropiede - fissi il parziale sul 10-3 al 12’ constringendo coach Mastrangelo al primo time out. Gli abruzzesi escono dalla sospensione con un break di 0-2 ma è solamente un fuoco di paglia, prima che Ferrara trovi l’allungo deciso che porta le squadre negli spogliatoi sul 19-8. Nella ripresa non c’è storia, sabato prossimo capitan Rossi e soci vanno a Tavarnelle.