Pallamano A2 maschile: la Giara a Sassari infiamma la corsa per i playoff

Una delle tante gare senza ritorno in una corsa ai play off per la Serie A Gold che si fa sempre più avvincente e ricca di colpi di scena. La Giara Assicurazioni Ferrara, in un turno delicatissimo contraddistinto da soli scontri diretti, fa visita a Sassari oggi alle 15,30 in un match di fondamentale importanza per preservare il 3° posto, faticosamente recuperato dopo un infinito blackout durato ben quattro settimane.

Capitan Michele Rossi e compagni, che all’andata vinsero non senza problemi grazie ad un forcing finale risultato vincente, non potranno far affidamento nella trasferta isolana sui vari Mattia Tonello, Mattia Pedron e Davide Di Maggio, ma recuperano Jonas Matha. Rotazioni limitate sugli esterni che solamente una sana dose di cinismo mista a concentrazione potranno controbilanciare. Per gli isolani una chiamata importante per sedare le velleità di rimonta al 6° posto da parte di Bologna.

Fernando Capurro ha parlato così alla vigilia: "Gara delicata contro un’avversaria forte, costruita per stare nelle zone alte della classifica. Nel match del “Pala Boschetto” fu una sfida equilibrata e punto a punto, che ci vide prevalere grazie anche ad un secondo tempo di alto livello. Sarà fondamentale approcciare correttamente all’impegno ed essere in grado di resistere alla tentazione di farci prendere dalla frenesia. La vittoria con Monteprandone ci ha permesso di chiudere un momento delicato per noi: non abbiamo più “gettoni” da poter sprecare, ora sta solo a noi".