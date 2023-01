Pallamano, Ariosto a segno con Casalgrande

Un entusiasmante botta e risposta, a suon di gol, deciso dall’esperienza di Ferrari, Marrochi e Soglietti. La Securfox corre, soffre ma alla fine chiude meritatamente sul 39-36 dopo aver condotto per oltre 45’ di gioco il match contro Casalgrande. I primi 5’ vedono la partenza lanciata degli ospiti, che con Mangone e Furlanetto fissano il parziale sul 3-5 al 5’. La reazione immediata dell’Ariosto - peraltro in inferiorità numerica per il 2’ inflitto ad Angelica Manfredini - porta al sorpasso al 9’ con il 6-5 di Marrochi. La Securfox corre e fa male: le reti di Petrova e Soglietti costringono coach Agazzani al primo time out. La prima frazione di gioco si chiude sul 18-19, nella ripresa l’Ariosto mostra il suo volto più cinico e, segnando 21 reti, certifica una vittoria meritata. Capitan Soglietti, mvp con 11 reti, completa il sorpasso sul 21-20 in contropiede. Si innesca un incredibile deja vous con il primo tempo: Ferrara si sente padrona del campo - costringe con la doppietta di Lo Biundo al time out Casalgrande - e tocca nuovamente il +6 (32-26) al 49’. Prova di forza offensiva notevole per le ragazze di coach Britos.