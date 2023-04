Pallamano femminile: Securfox al Boschetto Deve battere Mestrino

Nessuna alternativa alla vittoria, per entrambe le contendenti. La Securfox Ferrara dopo la sosta torna in campo al “Pala Boschetto” per (quella che si spera poter essere) l’ultima gara interna stagionale dell’Ariosto, oggi alle 17,30 contro Mestrino. Uno scontro dai tanti punti di interesse, per ambo le franchigie: alle emiliane occorrono tassativamente i due punti per sperare di sorpassare nelle ultime due gare di stagione regolare Casalgrande; mentre per le venete - calendario incrociato con Teramo alla mano - la vittoria diventa imprescindibile per scongiurare l’ipotesi di un sorpasso teramano all’ultima curva che comporterebbe un’amara retrocessione diretta in Serie A2.

Nessuna defezione per coach Carlos Britos che, nello scontro diretto, potrà far affidamento sull’interna rosa al gran completo.

Nel match d’andata la Securfox prevalse con un netto 35-29, con 24 reti messe a referto dalla cooperativa formata da Stefani Petrova (9 - season high stagionale), Katia Soglietti (8) e Chiara Ferrara (7).