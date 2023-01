Pallamano, la Giara domina a Prato

Due punti preziosi, i primi del 2023, che valgono un virtuale aggancio in vetta alla capolista Cingoli che rimarrà ferma fino a fine mese a causa del rinvio delle prime tre gare dell’anno nuovo. Una piccola soddisfazione per un club relativamente giovane - pur essendo nato in una Città storicamente culla della pallamano - che impone un ulteriore accelerazione (dopo la sosta forzata di sabato prossimo) in vista del rush finale del campionato.

Partita senza storia, con la Giara che si impone 20-33 a Prato, con gli ospiti abili a guidare sin dalle prime battute: Mazzucchi, top scorer emiliano con 8 reti, apre le danze e trascina la Giara Assicurazioni, dopo qualche schermaglia iniziale, su un rassicurante 5-9 al 10’. E’ il break che spacca la gara e permette a Ferrara una comoda gestione dei ritmi e dei tempi del match: Janni si iscrive, assieme a Baldo, di prepotenza al tabellino del match ed il nuovo parziale vale il 9-18 con il quale si chiude la prima frazione di gioco.

Nella ripresa mister Capurro rimescola le carte rivoluzionando tutto il pacchetto di giocatori di movimento. E’ il sipario su una sfida senza storia.