Pallamano: Securfox ko Giara, sfumano i playoff

Una gara d’intensità da categoria superiore, un solo vincitore: Camerano. I marchigiani completano un girone di ritorno perfetto ed effettuano, all’ultima curva, il sorpasso sulla Giara Ferrara che - invece - paga a carissimo prezzo un girone di ritorno non all’altezza di quello d’andata. Al palazzetto di Camerano esplode la festa, Ferrara esce dal campo a testa alta (30-29) ma con la consapevolezza di aver gettato - con sconfitte evitabili - un’occasione storica rara.

Giara Assicurazioni Ferrara: Rossi, Mandelli, Di Maggio 4, Tonello, Pedron, Zaltron 2, Mazzucchi 5, Russello 3, Pasini 6, Montanari 1, Janni 3, Lentini, Saletti 2, Baldo 2, Marchesino 1.

In A1 femminile invece, per la Securfox un weekend interlocutorio che non cambia la classifica e che anzi lascia tutto invariato in vista delle ultime due gare di stagione regolare. La formazione estense perde 33-22 a Pontinia, ecco le cifre.

Securfox: Ferrari, Vitale, Ferrara 5, Magri, Manfredini, Tanic 3, Lo Biundo, Marrochi 3, Badiali, Sormaz 8, Guarelli, Soglietti, Petrova 3. All. Britos