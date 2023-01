Papa Benedetto XIV celebrato dalla curva

Come sempre, è stato derby non solo in campo ma anche sugli spalti, quello numero 28 (ora il bilancio è 18-9 per Ferrara, con un pareggio), dove Old Lions e Sesto Uomo si sono dati battaglia dal primo all’ultimo possesso tra cori, sfottò e applausi ai propri beniamini. Già un’ora prima della palla a due l’atmosfera era caliente, e durante il riscaldamento sono partiti i primi cori da una parte e dall’altra, coi decibel sempre più alti in un palazzetto che col passare dei minuti si è riempito in ogni ordine di posto. Alla fine il dato ufficiale recitava 1997 spettatori, in una Milwaukee Dinelli Arena ribollente di passione come del resto in ogni stracittadina giocata dentro queste quattro mura.

La coreografia della frangia più calda del tifo biancorosso ha voluto celebrare Prospero Lambertini, meglio conosciuto come Papa Benedetto XIV, che ha dato il nome alla società del Guercino; dall’altra parte, lo spicchio di tifosi estensi ha risposto con bandieroni, striscioni e tanto affetto per i propri ragazzi.

"Abbiamo giocato in un’atmosfera splendida – ha dichiarato nel post gara il coach della Tassi Group Spiro Leka –, è sempre bello giocare partite di questo tipo, in un clima bellissimo davanti a tanti tifosi sia di sponda centese che ferrarese.

Il Sesto Uomo ci ha sostenuto senza interruzioni, ha vinto la pallacanestro in generale, non solo Cento, noi ci abbiamo provato ma non è bastato. Ringraziamo i 200 e più che sono arrivati da Ferrara".

Sugli spalti presente anche il sindaco Edoardo Accorsi, tifosissimo della Benedetto, mentre sponda Kleb non è mancato il supporto del presidente Marco Miozzi dietro la panchina di coach Leka.

A sostenere la Tramec pure l’ex capitano Alex Ranuzzi, impegnato con la sua Imola in Serie B e salutato a inizio gara da tutto il pubblico di fede biancorossa.

A prescindere dal risultato, che dopo tre derby vinti in fila da Ferrara questa volta ha premiato Cento, il pomeriggio della Milwaukee Dinelli Arena ha regalato ancora una volta grandissime emozioni: l’auspicio è che lo scontro tra gli eterni rivali possa ripetersi anche nella prossima stagione, sempre che Cento non venga promossa al piano superiore, e che Ferrara ovviamente riesca a mantenere la categoria. Intanto nel prossimo fine settimana impegni delicati per entrambi: Cento in trasferta sabato sera a Cividale, Ferrara in casa domenica contro Ravenna, uno scontro diretto.

Jacopo Cavallini