"Pareggio giusto, ci è mancata la stoccata..."

Massimo Oddo è rammaricato per non aver trovato il gol nel primo tempo: "Davvero, il pareggio alla fine è giusto perché noi abbiamo fatto meglio la prima frazione e loro la seconda, anche se Alfonso grandi parate non ne ha dovute fare. Mi dispiace soltanto che ci sia mancata la stoccata nel periodo a noi favorevole".

Calo fisico nella ripresa, o la Spal ha preso paura dopo il palo di Ionita?

"Giocare con questa classifica non è semplice. Al Modena ormai salvo tra pareggio e sconfitta cambia poco e alla lunga si sono gettati sotto: loro hanno la testa libera e potevano ancora sperare di agguantare i playoff con i tre punti.

Per noi invece ogni palla è decisiva. Così, dopo un buonissimo primo tempo in cui potevamo passare se avessimo capitalizzato meglio, nel secondo si è sentita di più la pressione, e il pallino è andato al Modena. Il pari ci sta, sono molto più dispiaciuto per i due punti lasciati col Brescia".

Per la prima volta la Spal con Oddo in panchina non ha preso gol… Non capitava dalla prima di ritorno a Reggio Calabria.

"Oggi i ragazzi sono stati bravi a reggere l’urto sapendo soffrire e si sono difesi meglio di altre volte. Anzi, soprattutto direi che finalmente non hanno regalato un gol evitabile".

Nainggolan si è infortunato? "No, ha sentito solo un indurimento da crampi e chiesto il cambio. E’ esperto e conosce il suo corpo".

Finalmente una miniserie positiva, fatta di una vittoria e tre pareggi: basterà?

"Questo lo scopriremo, ma di certo qualcosa significa ed è un aspetto estremamente positivo. E la rete inviolata ci deve incoraggiare anche anche per le prossime gare".

I cambi?

"Radja ha chiesto l’avvicendamento e ho scelto Tunjov per avere fisicità nel mezzo. Stesso discorso con Fiordaliso per Dickmann: il Modena ha segnato molto sui piazzati e volevo alzare la difesa sperando anche in qualche cross che lui ha fatto. Con Rauti volevo un po’ di profondità ma anche un filo di copertura. Anche Dalle Mura è entrato benissimo".

Col Perugia sarà scontro diretto decisivo da vincere, ma perderete per squalifica Meccariello…

"Lui è molto importante ma ho fiducia anche negli altri. La squadra adesso è viva, lotta e sa soffrire. Sono fiducioso".

Contento del rientro di Tripaldelli?

"Ha fatto molto bene oggi. Io mi arrabbio con lui perché avrebbe le potenzialità per essere un giocatore importante: deve solo alzare l’attenzione nell’arco di tutta la partita, dei 90’ interi".

Mauro Malaguti