Pari con il Parma per i biancazzurri Risultato sbloccato da Simonetta

Inizia con un pareggio contro il Parma al torneo Città di Vignola la stagione della Primavera della Spal. Dopo un primo tempo equilibrato che vede i biancazzurri creare due chiare occasioni da rete con Simonetta, la squadra di Grieco sblocca il match al quarto d’ora della ripresa. Splendida azione avviata da Marrale che verticalizza per Carbone, che scappa sulla destra e appoggia al centro per Simonetta che calcia la sfera all’incrocio dei pali.

Due minuti dopo Antonciuc sfiora il raddoppio con un diagonale mancino, ma la sua conclusione si spegne sull’esterno della rete. A metà della seconda frazione i gialloblù trovano la rete del pareggio con Elia, il cui diagonale supera Costantini e fissa il punteggio sull’1-1.

Questa la formazione schierata da mister Grieco per la prima uscita stagionale: Costantini, Vesprini, Cicero, Marrale, Van der Vlugt, Basile (46’ Nistor), Carbone, Kane (74’ Tarolli), Angeletti, Simonetta (86’ Camelio), Antonciuc (80’ Anzolin). Sono rimasti in panchina Romagnoli, Osti, Rama e Deme. I biancazzurri torneranno in campo domani alle 19 sempre sul terreno dello stadio comunale Caduti di Superga, dove affronteranno la selezione under 19 del Terre di Castelli.