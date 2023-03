Pari tra Casumaro e X Martiri, poker del Mesola

casumaro

1

x martiri

1

CASUMARO: Callegari, Vinci, Faggioli, Minarelli, Benini, Farina, Rambaldi (18’st Anatriello), Iazzetta (22’st Rimondi), Manfredini, Darraji, Testoni. A disp. Pancaldi, Cresta Devid, Grandi, Bianchi, Chendi, Ginesi. All. Testa.

X MARTIRI: Manfredini, Aguiari, Taribello, Veronese, Bianconi, Marongiu, Bottura (30’st Marku), Panzetta, Bigoni (34’st De Cristofaro), Pagani, Frignani. A disp. Marisa, Perinelli, Bonaguro, Bizzarri, Veronesi, Igboeli, Fitti. All. Ricci.

Arbitro: Leonardo Alberani di Ravenna

Marcatori: 20’pt Marongiu, 40’pt Farina

Note: ammoniti Bianconi, Frignani

L’atteso derby ha riservato poco spettacolo, se non a sprazzi: le squadre erano contratte e timorose di scoprirsi. Il primo squillo è dei padroni di casa su calcio piazzato: una punizione dalla trequarti sul secondo palo, dove si inserisce con i tempi giusti Benini, da pochi passi colpisce goffamente e tutto sfuma. Al 18’ è la X Martiri a portare il pericolo dalle parti di Callegari, Frignani riceve nella metà campo del Casumaro, si accentra e lascia partire un tiro a giro che si stampa sulla traversa. Sulla prosecuzione dell’azione si accende una mischia, finché Pagani viene atterrato: rigore. Si incarica della trasformazione Marongiu, il portiere non abbocca alle finte, il tiro è violento ma centrale, Callegari respinge ma proprio sui piedi dell’ex trequartista del Masi e sulla ribattuta Marongiu non sbaglia. Il Casumaro preme sull’acceleratore per trovare il pareggio, ma non succede nulla di rilevante fino al 40’. Dalla trequarti Minarelli disegna una bella traiettoria sul secondo palo, sponda di Vinci a centro area, irrompe Farina e di testa insacca. Il secondo tempo si apre con una bella conclusione di controbalzo di Aguiari dal limite dell’area, Callegari si distende in tuffo e respinge. Al 20’ combinazione tra Marongiu e Pagani, imbeccato a centro area, l’ex bomber dell’Argentana calcia prontamente, Callegari è bravo a chiudere lo specchio della porta. Di qui in avanti la partita va in letargo, c’è una sterile supremazia territoriale dei rossoblù. Nel primo minuto di recupero occasione per i padroni di casa: punizione sul secondo palo per l’inserimento di Benini, scelta di tempo perfetta, non la mira da ottima posizione.

Franco Vanini