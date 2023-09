Parravicini, la stella brilla anche in Nazionale

FERRARA

È una settimana da incorniciare per Fabio Parravicini, che sabato scorso ha giocato la prima gara da titolare nei professionisti contro la Vis Pesaro e ieri ha debuttato nel miglior modo possibile in Nazionale italiana under 19. Il centrocampista classe 2005 è infatti sceso in campo dal primo minuto nell’amichevole disputata a Prato dagli Azzurrini contro i pari età dell’Irlanda del Nord, realizzando di testa la rete del momentaneo 2-1 per la squadra guidata dal tecnico Corradi che alla fine si è imposta 3-2. È una crescita esponenziale quella di Parravicini, già punto fermo delle nazionali under 17 e under 18, nonché grande protagonista della squadra di Pedriali che la scorsa stagione ha conquistato lo scudetto under 18. Per fortuna la Spal è riuscita a metterlo sotto contratto per tempo, e adesso si gode uno dei centrocampisti italiani più forti in assoluto della sua annata. E lunedì si replica, nuovamente allo stadio Lungobisenzio di Prato, dove alle 16,30 gli Azzurrini affronteranno i Paesi Bassi nell’ultimo test prima degli impegni ufficiali. Parravicini quindi tornerà a Ferrara martedì prossimo, comunque in tempo utile per preparare al meglio la gara in programma venerdì 15 settembre contro il Perugia.

Allenamento congiunto. In occasione del weekend senza campionato a causa degli impegni delle nazionali, Parma e Spal hanno deciso di effettuare un test – rigorosamente a porte chiuse – al centro sportivo di Collecchio. Ufficialmente si tratta di un allenamento congiunto, con ampia libertà per entrambi gli allenatori di effettuare cambi e provare soluzioni da utilizzare nel corso della stagione. Per mister Di Carlo sarà anche l’occasione per testare la condizione di alcuni giocatori che per motivi diversi non sono ancora al top della forma, dagli ultimi arrivati Bertini, Dalmonte e Valentini a Contiliano che dopo aver smaltito l’infortunio al ginocchio scalpita per tornare protagonista.

Mercato. Oggi si chiude il mercato delle squadre che hanno ottenuto una proroga per completare le rispettive campagne acquisti. Per la Spal è un giorno importante perché finalmente saprà con certezza il destino di Raffaele Celia. Il laterale mancino da tempo è accostato al Lecco, che però non ha ancora affondato il colpo.

Se non ci sarà la fumata bianca, Celia resterà a Ferrara. E per la squadra di Di Carlo si tratterebbe di una sorta di nuovo acquisto che nessuno aveva messo in preventivo, ma che offrirebbe al tecnico un’ulteriore alternativa di alto livello.

