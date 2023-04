Pasqua sul podio per la Wmac

L’organizzazione impeccabile della Wmac International ha accolto gli oltre 800 atleti provenienti da 10 nazioni europee nella cittadina austriaca di Wels, per un weekend di Pasqua tutto particolare. Si sono infatti tenuti gli International Austrian State Championships, un’altra delle tappe della World Puzzle Series 2023. La Wmac Italia ha partecipato a questo evento con tre atleti, i quali hanno collezionato ben sette medaglie in diverse categorie di gara. Partendo dal primo giorno di gara, Enrico Bulgarelli si cimenta in due specialità degli sport da combattimento, kick light e light contact, tra i pesi cruiser: l’estense riesce a strappare il bronzo nel light contact con una buonissima prestazione. Domenica si sono invece avvicendati sul tatami delle discipline marziali tradizionali Matteo Lambertini e Sergio de Marchi. Lambertini, tra gli juniores, si aggiudica un bronzo nei kata, un argento negli hard styles e un ottimo oro nelle forme creative. Chiude in bellezza la spedizione ferrarese Sergio de Marchi, che non sbaglia un colpo: oro nelle forme con armi tradizionali, nei kata di karate e negli hard styles.