"Passivo esagerato, all’altezza fino all’1-0"

Massimo Oddo, la Spal ha retto fino al 77’ ma il risultato finale è pesantissimo...

"Sicuramente c’è stato un predominio del Genoa, che considero una Ferrari in serie B, una squadra fortissima. Noi abbiamo fatto una gara difensiva estremamente ordinata fino al 77’, quindi non soltanto nel primo tempo. Il gol di Dragusin ha cambiato il match: abbiamo cercato di alzare il baricentro, ci siamo sbilanciati e abbiamo subito le altre reti. Dispiace molto, perché è vero che una sconfitta per 1-0 equivale ad una con un passivo più pesante, ma chi non ha visto la partita può pensare ad una Spal che non ha giocato, invece abbiamo sfoderato una prestazione di grande applicazione contro una squadra forte che ha trovato il gol e poi ne ha segnati altri due perché siamo andati alla ricerca del pareggio".

Il 3-0 può rappresentare una mazzata a livello psicologico? "Senza dubbio è un risultato pesante dal punto di vista mentale, che per quanto si è visto non meritavamo. Ripeto, c’è stata una supremazia del Genoa ma la Spal non è stata remissiva e fino alla rete di Dragusin non abbiamo corso così tanti pericoli". Ritiene che gli infortuni abbiano condizionato la partita?

"Di sicuro non mi hanno permesso di fornire alla squadra un contributo significativo dalla panchina: quando abbiamo subito il primo gol non ho nemmeno potuto provare a cambiare assetto perché avevamo già finito i cambi con l’avvicendamento tra Alfonso e Brazao".

Ha già avuto qualche informazione sui problemi di Varnier, Valzania e Alfonso?

"Ancora no, purtroppo sono infortuni pesanti che ci privano di tre giocatori importanti: nei prossimi giorni valuteremo le loro condizioni. Dispiace molto, ma fa parte del gioco e dobbiamo accettarlo".

Come si esce da questa situazione?

"Lavorando e andando alla ricerca di un risultato positivo. Mercoledì prossimo affronteremo la prima della classe, ma non è che il Frosinone mi spaventi più del Cosenza: in questo campionato le gare sono tutte difficili, giochiamo in casa, dobbiamo assolutamente fare punti e li faremo".

La preoccupa il livello di questa serie B?

"No, perché penso sia lo stesso degli altri anni: la differenza è che è livellata verso l’alto. La situazione è difficile, ma dobbiamo venirne fuori. In fondo, dobbiamo solo recuperare una manciata di punti dalle squadre che ci precedono".

Stefano Manfredini