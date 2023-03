Pasti, un tris di medaglie Show cussino in vasca

Ottimo terzo posto su 28 società partecipanti per il Cus Ferrara Nuoto, impegnato nel meeting nazionale di Sassuolo, che conclude il ciclo invernale prima delle finali regionali che si svolgeranno a metà del mese marzo. Questo risultato è stato possibile grazie ai risultati individuali; diversi gli atleti che evidenziando un ottimo stato di forma hanno conseguito i tempi per la partecipazione ai campionati nazionali, con piena soddisfazione dello staff tecnico.

Grande prestazione per Matilda Tagliatti, che nei 100 e 200 Rana conquista l’argento ma soprattutto stacca il tempo per partecipare ai campionati Italiani. In continua crescita la condizione di Anastasia Pasti, che vince 3 ori su 3 gare disputate,50 e 100 dorso dove stacca il quarto pass personale per i nazionali con un ottimo 1’04’31 e 100 farfalla che con 1’02’’42 fa registrare la 3 prestazione in Italia stagionale per la categoria juniores.

Bellissima prova per Emma Gualandi, che con 2’22’’93 nei 200 farfalla si appende al collo un bronzo nella categoria Assoluti e rimane ai piedi del podio nella mezza distanza sfiorando il pass per i nazionali di pochi decimi.

Agata Grandi vince i 100 farfalla categoria ragazze e arriva terza nei 100 dorso, mentre la compagna di squadra Giorgia Bianconi si aggiudica il bronzo nei 200 farfalla nella categoria Ragazze.

Per quanto riguarda i ragazzi, spiccano le ottime prestazioni di Nicolas Tagliatti nei 100 stile libero, terzo assoluto in 52’’47, a pochi centesimi dal pass per i Criteria Nazionali.