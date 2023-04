Pattinatori Estensi, a Bologna piazzamenti di prestigio ai campionati nazionali Uisp

Continuano le gare della seconda fase del campionato nazionale Uisp Formula U.G.A., UISP Giovani Atleti, che hanno visto scendere in pista con grande entusiasmo e determinazione nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 aprile presso il Palapilastro di Bologna le più giovani atlete di casa Pattinatori Estensi.

Nella giornata di sabato, ad aprire le danze, accompagnate dalle allenatrici Federica Faccini e Alessia Polastri, le giovanissime atlete della categoria Formula UGA Azzurro Start che si sono trovate a fronteggiare un folto gruppo di 47 atlete. La gara di Raffaella Ipate si è conclusa con un quinto posto seguita dalle colleghe Anita Pasquato, Sofia Marzola, Maya Albieri, Aurora Busoni e Emma Magri che hanno ottenuto dei buoni piazzamenti in classifica.

Nella giornata di domenica, accompagnata da Alice Vecchi e Luca Vecchi, è stata la volta di Maria Rosa Gulisano che ha conquistato il terzo gradino del podio nella categoria Formula U.G.A Azzurro Minions; stessa categoria per l’atleta Ginevra Nese che si è classificata al quinto posto.

Nel pomeriggio sono scese in pista le atlete Adele Stradiotto, Giulia Gualandra, Nicole Rotari e Isabella Meli nella categoria Formula U.G.A. Azzurro Start, ottenendo degli ottimi risultati alle loro prime esperienze di gara. Altro palazzetto, altra gara per Vittoria Vaccari al suo brillante esordio nella categoria effettiva Juniores, specialità Solo Dance, Campionato Regionale FISR, selettivo per i Campionati Italiani. L’atleta, impegnata nella giornata di sabato nella Style Dance e nella giornata di domenica nella Free Dance ha concluso la sua gara con il settimo posto.