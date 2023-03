Pattinatori Estensi a podio Marsico brilla ai nazionali

Si è conclusa domenica 19 marzo la fase regionale del campionato nazionale Uisp specialità Formula, presso il centro sportivo Up and Down di Lugo. Grandi soddisfazioni per la Pattinatori Estensi durante l’ultima giornata di gare grazie all’atleta Annica Marsico, prima a scendere in pista per il numeroso gruppo della Formula Promo D, che con tenacia e determinazione è salita sul terzo gradino del podio.

Nella domenica precedente invece, il 12 marzo, l’ atleta Elisa Bennati ha gareggiato presso il pattinodromo di Riccione conquistando il titolo di vicecampionessa regionale nella categoria Formula 2C. Stessa data e stesso luogo per l’atleta Sara Vecchio che ha ottenuto un buonissimo piazzamento nella categoria Formula Promo E.

Nella mattinata di domenica 5 marzo poi, presso il pattinodromo di Forlì, l’atleta Nina Cassone è scesa in pista per la categoria Formula Promo B, ottenendo un ottimo settimo posto in una categoria molto numerosa. Nel pomeriggio è stata la volta di Mia Cassone e Asia Borghesi che nella categoria Formula Promo C hanno dovuto confrontarsi con oltre 50 atlete dando prova di grinta e tenacia.

Una nuova occasione di crescita per tutte le giovani atlete che faranno tesoro di quest’ulteriore esperienza di agonismo, accompagnate e supportate, nelle tre giornate di gara, dall’allenatrice Federica Faccini.