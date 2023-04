Pattinatori Estensi fanno incetta di titoli alle finali nazionali

Una carrellata di titoli ed importanti qualificazioni per gli atleti della Pattinatori Estensi impegnati nella fase regionale del Campionato Solo Dance Nazionale FISR. Martedì 25 aprile presso il palazzetto dello Sport di Baricella ha avuto luogo una competizione intensa e di altissimo livello nelle categorie di specialità Solo Dance, che ha visto tutti gli atleti cimentarsi nelle due prove di danza obbligatoria e danza libera. Risultati eccezionali a partire dalla categoria Nazionale Juniores dove Sonia Lascari ha conquistato la medaglia d’oro aggiudicandosi il passaggio alla fase nazionale su un

tappeto rosso. Ottima performance anche per la collega Alice Cornacchia, che si è qualificata al quarto posto della classifica per la stessa categoria.

E’ stato poi il turno della categoria Nazionale Seniores e per la

componente maschile è sceso in pista Luca Vecchi, che con un punteggio da medaglia d’argento è passato di diritto ai campionati nazionali.

Per la stessa categoria Nazionale Seniores, ma stavolta al femminile, sono scese in pista le atlete Alice Vecchi, Linda Milani, al suo esordio in tale categoria, Greta Frabetti e Alessia Polastri, che si sono appropriate nell’ordine del quarto, sesto, settimo e decimo posto in classifica. Ottime le prestazioni di tutti gli atleti che hanno preso parte alla competizione, supportati e coordinati nelle varie fasi di gara dall’allenatrice Cinzia Roana. Intanto nella stessa giornata, presso il palazzetto di San Giovanni in Persiceto è proseguita la fase regionale del Campionato UISP Formula UGA per la categoria Verde Basic. La numerosissima categoria che contava oltre 70 atlete è stata suddivisa in due gruppi, nel primo gruppo, Vittoria Biasini e Elisavittoria Luku, si sono classificate rispettivamente al nono e undicesimo posto, mentre nel secondo gruppo Vittoria Calzolari si è classificata al decimo posto. Risultati significativi per queste giovanissime atlete alle prime esperienze nell’attività agonistica, accompagnate in pista dall’allenatrice Federica Faccini.