Pattinatori Estensi mattatori Ai provinciali sono 23 medaglie

Si è conclusa con un totale di 23 podi per la Pattinatori Estensi, con 15 ori, 6 argenti e 2 bronzi la Fase 1 del Campionato Nazionale Uisp 2023.

Si è svolta domenica 26 febbraio presso il centro sportivo Bihac di Bondeno la seconda giornata dei campionati provinciali Uisp di Pattinaggio artistico a rotelle nelle specialità Artistico, Categorie, Livelli, Formula e Solo dance. Una giornata emozionante che ha visto gareggiare oltre 200 atleti delle 4 società ferraresi coinvolte, ASD Pattinatori Estensi, ASD Pattinaggio Il Quadrifoglio, ASD Pattinaggio Artistico Bondeno e ASD Skate Roller. Ed è stato proprio Daniele Guandalini, presidente dell’ASD Skate Roller di Bondeno a voler omaggiare le 4 società partecipanti con la consegna di un trofeo in memoria di Daniela Soffritti, compianta vicepresidente e allenatrice di Bondeno.

Nina Cassone, la prima a scendere in pista per la Formula Promo B, ha conquistato il primo oro della giornata che è proseguita con uno splendido secondo posto di Mia Cassone nella categoria Formula Promo C; buona anche la prestazione di Asia Borghesi nella stessa categoria. Annica Marsico e Sara Vecchio sono salite entrambe sul gradino più alto del podio rispettivamente per le categorie Formula Promo D ed E.

E’ stata poi la volta di Elisa Bennati che nella categoria Formula 2C ha sbaragliato le concorrenti aggiudicandosi il quarto oro della giornata. Anche la Formula 3 è stata fonte di grandi gratificazioni grazie alla doppietta di Matilde Frilli e Sofia Scanavacca, medaglie d’oro nelle categorie F3 C e F3 D; stessa categoria F3 D per Giorgia Cavicchi che ha conquistato invece la medaglia d’argento, seguita dalla collega Valeria Bazzocchi che ha ottenuto un ottimo punteggio. Gabriela Ipate e Giada Tartari hanno svettato sul primo e sul secondo gradino del podio nella categoria Formula 4C, e ancora per l’ultima formula in gara, la F5 C, un podio tutto estense con Sonia Lascari, Matilde Franchini e Sofia Santolini.