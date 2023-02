Pattinatori Estensi premiati ai campionati provinciali col quartetto ’Alter Ego’

Si sono svolti a Bondeno, domenica 29 gennaio, i Campionati provinciali della Federazione Italiana Sport Rotellistici in cui sono state impegnate le società Pattinaggio Artistico Bondeno, Pattinatori Estensi Ferrara e Il Quadrifoglio Ferrara.

Nutrita la presenza nelle categorie Primi Passi e Giovani Promesse che hanno visto in pista circa 70 piccoli atleti.

Nelle categorie effettive di specialità Artistico e Solo Dance le performances degli atleti, che già nel corso del 2022 si erano affermati al vertice delle classifiche nazionali e internazionali, hanno espresso un alto contenuto tecnico.

Un nutrito pubblico ha fatto il tifo a suon di musica per incoraggiare ed applaudire le ragazze e i ragazzi in gara. Per la prima volta è stato istituito il premio Franco Blanzieri dedicato al ricordo di una persona speciale che, in qualità di dirigente, ha scritto pagine importanti nella storia del pattinaggio.

La famiglia Blanzieri, insieme a Daniele Zabbari, presidente provinciale FISR e a Guido Mandreoli collaboratore tecnico Fisr, nonché tecnico e coreografo della società Pattinaggio Bondeno, ha deciso di assegnare tale premio al Quartetto Alter Ego di Pattinatori Estensi, secondo classificato ai Campionati Mondiali 2022.

Le premiazioni si sono svolte alla presenza dell’Assessore allo Sport del Comune di Bondeno Ornella Bonati, della vicepresidente regionale Fisr Maria Cristina Blanzieri, del consigliere federale Fisr Cristina Marabese e del presidente provinciale Daniele Zabbari.

Complimenti ad atleti, allenatori, dirigenti e genitori per questa emozionante giornata di sport, che si unisce al weekend esaltante dell’Hockey Bondeno, che raccontiamo in alto in questa pagina.

E non è tutto, perchè è di Bondeno anche Agnese Formieri, giovane classe 2008 che è stata premiata come “Atleta dell’anno” dal presidente e dal direttore tecnico del Comitato Regionale di Tiro a Segno.

La cerimonia si è svolta presso il Poligono di Bologna nei giorni scorsi.

