Pattinatori Estensi staccano il passo europeo

Dal 23 al 26 marzo si è svolto il Campionato Italiano Gruppi Spettacolo e Sincronizzato, Trofeo “Small Sincro”- Coppa MyRenty, per la quinta volta a Reggio Emilia presso il PalaBigi.

L’evento, organizzato dall’Asd Skating Albinea ha visto la presenza di oltre 200 gruppi suddivisi in quattro giornate di gare, con una grande affluenza di pubblico che ha sfiorato le 3000 persone nel fine settimana, le due giornate clou dell’evento. Ad aprire le danze nella giornata di giovedì 23 marzo per la categoria Quartetti Divisione Nazionale, il quartetto Eleyn formato da Alice Vecchi, Luca Vecchi, Martina Fregnani e Alessia Polastri che si è esibito in un disco dal titolo Dietro a una maschera sulle suggestive note del fantasma dell’Opera aggiudicandosi il quinto posto della classifica su un totale di 28 quartetti in gara. Una sola posizione più giù, nella stessa categoria, il quartetto Synthesis composto da Linda Milani, Carlotta Romagnoli, Simona Soattin e Sueli Tonioli, che ha pattinato in un medley di successi della cantante francese ZAZ con il disco Danzando sulla mia strada.

Venerdì 24 marzo è stata la volta dei Quartetti Cadetti con il quartetto Spicy, composto da Sofia Di Paola, Gabriela Ipate, Sofia Santolini, Sofia Scanavacca, e Matilde Frilli al suo esordio come riserva, che ha pattinato sulle note evocative della notte più magica nella splendida coreografia A mezzanotte, i miei giocattoli ottenendo un buon piazzamento in classifica.

A seguire nella stessa giornata la sfida dei Gruppi Junior che ha visto scendere in pista il Delta Crew, composto da Dafne Borghi, Alice Cornacchia, Sofia Di Paola, Matilde Franchini, Vittoria Grassi, Gabriela Ipate, Sonia Lascari, Sofia Santolini, Sofia Scanavacca, Giada Tartari, Vittoria Vaccari, Sofia Viola, che si è esibito nella strepitosa coreografia Be Rock sulle note di un medley di grandi successi dei Queen, classificandosi al settimo posto tra i 24 gruppi in gara.

La giornata di sabato 25 marzo ha regalato alla società una grandissima emozione quando il frizzante quartetto Fuego, composto da Sonia Lascari, Alice Cornacchia, Giada Tartari e Matilde Franchini si è esibito nella splendida coreografia Heroes fall heroes rise classificandosi al quarto posto nella categoria Quartetti Junior e aggiudicandosi il pass per i Campionati Europei 2023.

Ottima performance nella stessa categoria per le Alter Ego con una nuova formazione composta da Dafne Borghi, Vittoria Vaccari, Sofia Viola e Vittoria Grassi e un nuovo disco La magia è dentro di te che le ha portate ad ottenere l’ottavo posto in classifica su un totale di 24 quartetti in gara.

Nell’ultima giornata di domenica 26 marzo ha trovato spazio la gara Precision Seniores che ha visto scendere in pista le Sincrolimpic, formazione nata dall’unione di atlete provenienti da 4 diverse società, la Pattinatori Estensi, l’Olimpica S.Rovigo, la Pattinaggio artistico cremonese e l’Agna ASD di Padova. Il gruppo, con le atlete Linda Milani, Carlotta Romagnoli e Simona Soattin, si è esibito nella splendida coreografia Summis Desiderantes conquistando il terzo gradino del podio e di diritto la possibilità di scegliere tra la partecipazione al campionato Europeo o a quello Mondiale.