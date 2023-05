Pattinatori Estensi sul podio con Vittoria Grassi Risultato eccellente alla gara dei nazionali Uisp

Si è svolta domenica 7 maggio la fase regionale del Campionato Nazionale Uisp specialità Libero, presso il centro sportivo di San Giovanni in Persiceto.

Grandi soddisfazioni per la Pattinatori Estensi grazie all’atleta Vittoria Grassi, scesa in pista per la categoria Juniores, che con tenacia e determinazione è salita sul terzo gradino del podio. Stagione eccellente per la giovanissima atleta, classe 2008, che ha raggiunto ottimi risultati per entrambe le società di appartenenza, la Pattinatori Estensi, di cui è entrata a far parte dal 2022 e la Polisportiva L’ Arena di Montecchio che l’ha vista muovere i primi passi all’età di tre anni, il tutto grazie alla splendida sinergia creatasi tra le allenatrici Cinzia Roana e Anna Incerti e al presidente Andrea Cavicchi. Una riconferma, dopo un entusiasmante debutto, sempre nella stessa giornata con la discesa in pista di Martina Fregnani nella categoria Master. L’atleta, in seno alla società dal 2010, ottiene un ottimo piazzamento in classifica a riprova della prestigiosa carriera fin qui sostenuta.