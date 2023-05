Pavani d’oro della 20 km Exploit alla Padova Marathon

Elena Pavani conquista l’oro nella 20km di canoa. Si è disputata nell’ultimo fine settimana la quarta edizione della Padova Water Marathon, una manifestazione di due giorni aperta a tutti nella quale si sono svolte gare di canottaggio, dragon boat e canoa. In quest’ultima disciplina è stata protagonista per l’intera giornata di domenica scorsa, con circa 200 gli agonisti al via della Canoe International Race che si sono sfidati lungo i 20km di percorso previsti. Oltre 400 gli amatori che hanno colorato il fiume Bacchiglione completando la stessa distanza degli agonisti. Successivamente, si è dato lo start alla Mini Water Marathon, manifestazione riservata ai giovani Under14 sulla distanza ridotta di 10km. Il Centro Canoa Beppe Mazza di Pontelagoscuro ha preso parte all’International Race con Elena Pavani nella categoria K1 Senior femminile. Nella partenza di tutti i K1 femminili di tutte le categorie, Elena Pavani ha saputo fin da subito attaccarsi al gruppetto di testa, imponendo poi il proprio passo fino alla fine. L’atleta giallo-rossa ha concluso i 20km di gara in 1h52’30’’, aggiudicandosi ancora una volta la medaglia d’oro in questa manifestazione. Grande soddisfazione del presidente Adriano Giglioli, che si è complimentato con la sua atleta per la prestazione e per l’importante medaglia conquistata. I prossimi appuntamenti del mese per il Centro Canoa Beppe Mazza Pontelagoscuro vedranno la squadra impegnata a San Giorgio di Nogaro il 14 maggio nella gara regionale aperta in barca singola su tutte le distanze, a Ferrara il 28 maggio nella maratona organizzata dal Canoa Club Ferrara valevole come Campionato Regionale Maratona. Con l’arrivo della bella stagione, inoltre, al Centro Canoa Beppe Mazza ogni sabato dalle 15 si può provare la canoa a chi vuole avvicinarsi a questa disciplina.

Mario Tosatti