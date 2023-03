Peda e Dalle Mura, una maglia per due

L’infortunio di Arena rappresenta un’opportunità di rilancio per Peda e Dalle Mura, destinati a contendersi una maglia da titolare al centro della difesa al fianco di Meccariello. L’ex difensore del Monopoli non è stato ancora sottoposto agli esami strumentali, ma è improbabile che possa essere a disposizione contro la Ternana. Dunque, Oddo sarà chiamato a scegliere tra i due centrali classe 2002 che con De Rossi erano diventati ‘titolarissimi’ e adesso sgomitano per trovare spazio.

Considerando che fino a ieri Peda è stato impegnato con la Nazionale under 21 della Polonia, è legittimo pensare che Dalle Mura abbia qualche possibilità in più di giocare dal primo minuto, però una decisione definitiva verrà presa nei prossimi giorni. Ma torniamo alla curiosa parabola di Peda e Dalle Mura, che con Venturato giocavano col contagocce, con DDR sono stati protagonisti e con Oddo sono tornati stabilmente in panchina. Un peso di non poco conto l’ha avuto l’assetto tattico proposto dai vari allenatori, perché per caratteristiche sia il polacco che l’atleta di proprietà della Fiorentina sono considerati più funzionali alla difesa a tre (quella che utilizzava De Rossi) rispetto a quella a quattro che per Venturato era un dogma e che Oddo utilizza prevalentemente.

Adesso però il tecnico pescarese deve fare di necessità virtù, perché senza gli infortunati Varnier e Arena (che aveva rilanciato dopo una fase di involuzione) bisogna necessariamente puntare sui due difensori classe 2002.

O almeno su uno dei due, con Oddo che può scegliere tra un giocatore perfetto per agire sul centro-destra come Peda e un mancino naturale come Dalle Mura. Naturalmente in coppia con Meccariello. Il polacco era stato schierato titolare nella prima gara di Oddo (al Mazza contro il Como), poi non ha più messo piede in campo per cinque gare di fila.

Anche Dalle Mura ha giocato dal primo minuto solo una partita su sei della nuova gestione (a Marassi contro il Genoa), ma a differenza di Peda è stato quasi sempre chiamato in causa nella ripresa. Più difficile pensare ad Almici, anche se eventualmente può adattarsi in posizione centrale. Nel frattempo, dal centro sportivo Gibì Fabbri non arrivano notizie incoraggianti su Nainggolan. Il centrocampista belga infatti si sta allenando ancora a parte, proseguendo il percorso di recupero personalizzato.

E considerando che alla partita con la Ternana non mancano poi così tanti giorni e che il Ninja non lavora in gruppo da quasi un mese sembra difficile che lo staff tecnico possa gettarlo nella mischia dal primo minuto contro la squadra di Lucarelli. A questo punto, è più probabile rivedere in campo Nainggolan il giorno di Pasquetta allo stadio Vigorito contro il Benevento, uno scontro diretto fondamentale per risalire la classifica. Evidentemente le condizioni del polpaccio dell’ex romanista richiedono la massima cautela, e non si vuole assolutamente correre il rischio di una ricaduta che significherebbe perderlo fino al termine della stagione.

Stefano Manfredini