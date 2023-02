Peda, Meccariello e Dalle Mura Verso la conferma della difesa a tre

Prosegue a pieno regime la marcia di avvicinamento della Spal al match di Venezia, dove Dickmann e compagni sono consapevoli di non poter sbagliare. Come al solito, i biancazzurri lavorano a porte chiuse, questa settimana in un clima particolarmente carico di tensione. Vanno verificate le condizioni di Varnier, che essendo alle prese con un problema al ginocchio però è improbabile che verrà utilizzato. Se anche dovesse recuperare, l’ex difensore del Cittadella sarebbe destinato alla panchina. Quindi davanti ad Alfonso si va verso la conferma della linea a tre composta da Peda, Meccariello e Dalle Mura. A proposito, sabato scorso Peda e Meccariello sono stati schierati a posizioni invertite, col polacco al centro. Una scelta abbastanza curiosa, che mister De Rossi non ha potuto spiegare in seguito alla decisione della società biancazzurra di non fare parlare i propri tesserati.

Sulle fasce non dovrebbero esserci novità: giocheranno Dickmann e Celia, due tra gli atleti che garantiscono il rendimento più costante. Potrebbe esserci invece almeno una novità nella zona nevralgica del campo, dove Zanellato ha disputato una gara particolarmente negativa e potrebbe lasciare il posto a Murgia. Col Bari non ha brillato nemmeno Prati, ma è difficile pensare che il regista romagnolo a 19 anni appena compiuti e senza alcuna esperienza in cadetteria alle spalle possa sfoderare prestazioni come quella di Cagliari senza soluzione di continuità fino al termine della stagione. Lui però dovrebbe essere confermato.

s.m.