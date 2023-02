Peda responsabile sulla rete lariana. Nainggolan inventa e crea pericoli, ma è solo

ALFONSO 6. Una grande parata su Bellemo sull’1-0, un’incertezza in uscita in avvio di ripresa, e molti rinvii a cercare la testa di La Mantia. Sul gol può nulla.

PEDA 5. Colpevole sul pareggio di Gabrielloni, quando si fa anticipare nettamente.

VARNIER 6,5. Al rientro è il più convincente fra i difensori, nonostante il cartellino giallo. MECCARIELLO 6. Qualche errore, ma al sodo risponde.

DICKMANN 5,5. Non nella miglior giornata, tenta spesso di tagliare il campo ma senza grande successo.

PRATI 6. Fa il suo benino, con continuità anche in interdizione. Tenta due tiri, entrambi più che infelici.

VALZANIA 6. Cresce molto alla distanza: quando le squadre si allungano, porta sotto la Spal con i suoi strappi in verticale. CELIA 5. La Spal soffre molto il Como sulla sua parte, dove spesso balla fra due avversari. Sostituito all’intervallo.

NAINGGOLAN 7. Altro pianeta certamente, ma non può vincere le partite da solo. Il gol è una sua invenzione con palla rubata a Canestrelli, protetta di forza e astuzia e calciata in porta per la respinta di Gomis. Suo anche il solo tiro nello specchio della Spal nella ripresa, su punizione. LA MANTIA 6. Nel primo quarto d’ora, un gol segnato, uno sfiorato, un paio di uno-due con Moncini e un recupero difensivo in scivolata: dopo due mesi ne aveva una voglia matta. Dopo non gestisce sempre bene ma di testa è un fattore. Almeno si è sbloccato dopo mesi.

MONCINI 5,5. Si prende la profondità lasciando a LM19 il lavoro sporco. Parte bene e poi si perde.

GARIGLIO 6. Lascia molto correre: la Spal ha impiegato troppo tempo ad adeguarsi al suo metro.

ODDO 6. Inizia con un pareggio, ripartendo a 3-4-1-2, e in pratica cambiando solo il rapporto fra trequartisti e attaccanti. E ha fatto bene a non stravolgere. Si coglie lo sforzo nel senso di maggiore verticalità e aggressività e di ritmo superiore: la squadra però lo ha ripagato solo in avvio.

TRIPALDELLI 6. Meglio di Celia sia per spinta che in fase difensiva: con l’avvicendamento tecnico se continuasse a rispondere cosi potrebbe essere tornato il suo momento.

RABBI 5,5. Spreca le poche possibilità che gli capitano.

MAISTRO 5. Lui ne butta sei su sei.

ARENA 6. Un buon salvataggio in area.

DALLE MURA ng. Solo 5’ per lui.

Mauro Malaguti