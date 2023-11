Pedriali ci ha preso gusto: la sua under 17 marcia imbattuta

Sei vittorie in altrettante giornate di campionato, con la bellezza di 24 gol fatti e appena cinque subiti. Sono i numeri della Spal under 17, naturalmente prima in classifica nel girone B del campionato nazionale di categoria. Quest’anno le avversarie non sono più le corazzate di serie A e B, ma il settore giovanile biancazzurro continua a lavorare sodo e con le stesse ambizioni degli ultimi anni. La squadra guidata da Massimo Pedriali finora sta sbaragliando la concorrenza, in un raggruppamento per nulla agevole considerando che figurano club del calibro di Cesena e Vicenza. Non a caso, bianconeri e biancorossi inseguono la Spal a -2, ma il ruolino di marcia della capolista appare davvero inarrestabile. La squadra di Pedriali è un vero e proprio rullo compressore, capace di rifilare quattro reti a Trento e Legnano Salus, cinque al Lumezzane e sei al Rimini. Più complicato il successo ottenuto di misura con l’ostico Arzignano Valchiampo, regolato grazie ai rigori trasformati da Cecchinato e Ogaristi (2-1 il punteggio finale). Un paio di giorni fa invece la Spal under 17 ha ripreso lo show, imponendosi sul campo del San Marino Academy in maniera netta (0-3) con gol di Cecchinato, Samaritani e Incerti nel recupero della sesta giornata di campionato. Il calendario ancora per qualche giornata strizza l’occhio ai biancazzurri che prossimamente incroceranno Fiorenzuola e Mantova. Tra fine novembre e metà gennaio però l’asticella è destinata ad alzarsi in maniera sensibile con le sfide con Albinoleffe, Cesena, Padova e Vicenza che testeranno definitivamente il valore della Spal. Non è a punteggio pieno ma comanda la classifica anche la Spal under 16 di mister Buriani, prima a braccetto col Cesena con un bilancio di quattro vittorie e un pareggio. Nell’ultimo turno i biancazzurro hanno superato 2-0 il Rimini con reti di Desiderato e Ruffino. Leggermente più attardata la Spal under 15 di mister Viviani, sesta in classifica ma con una gara in meno rispetto a tre squadre che la precedono. I biancazzurri sono reduci da un pareggio casalingo per 1-1 contro l’Arzignano Valchiampo, con gol di Montanari dopo il vantaggio dei veneti.