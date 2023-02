L’ultimo turno di campionato ha rappresentato un vero e proprio terremoto per la serie B, con ben tre panchine saltate nel giro di un paio di giorni. Dopo il Benevento e l’Ascoli, ieri è stato il turno del Brescia che ha esonerato Pep Clotet per la seconda volta dall’inizio della stagione. Ma andiamo con ordine, partendo da Benevento. Il club sannita ha sollevato dall’incarico Fabio Cannavaro – che in precedenza aveva sostituito Fabio Caserta – affidando la panchina a Roberto Stellone. Ad Ascoli invece la sconfitta per 3-0 contro il Cittadella è costata a caro prezzo a Cristian Bucchi, esonerato e sostituito da Roberto Breda. Tornando al Brescia, l’ex spallino Clotet paga il poker incassato a Perugia e più in generale l’andamento disastroso delle rondinelle. Il presidente Cellino ha inseguito Serse Cosmi, poi ha deciso di virare su Davide Possanzini. L’ex attaccante del Brescia è stato a lungo il vice di Roberto De Zerbi, mentre da questa stagione era al timone della Primavera delle rondinelle ed è alla prima esperienza da allenatore in prima squadra.

