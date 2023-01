Pepito in arrivo: domani è atteso al Centro

Giuseppe Rossi (foto) sta per tornare a Ferrara. Per la precisione, l’arrivo di Pepito al centro sportivo Gibì Fabbri è previsto per domani, quando comincerà una settimana di test per verificare le sue condizioni fisiche dopo la lunga inattività.

Sono infatti previsti sette giorni di prova, funzionali al suo rientro a pieno regime in biancazzurro. Soltanto a metà della prossima settimana quindi sapremo se l’ex attaccante della Nazionale italiana farà parte della squadra di De Rossi o meno.

La scorsa estate il presidente Tacopina aveva confessato di avere intenzione di riportarlo alla Spal: si era parlato di ottobre, poi di novembre, ma è evidente che nessuno era in grado di prevedere i tempi di recupero di Rossi, che lo scorso 25 aprile sul campo del Brescia ha rimediato l’ennesimo infortunio al ginocchio della sua sfortunata carriera.

Da quel giorno sono passati quasi nove mesi, e naturalmente Pepito non ha più giocato.

La riabilitazione è stata lunga e faticosa, ma a quanto pare adesso l’attaccante nato in New Jersey quasi 36 anni fa è determinato a riprovarci. Nessuno in casa Spal si illude di poterlo rivedere in campo in tempi brevi, ma se Rossi superasse i test atletici mettendosi a tutti gli effetti a disposizione di DDR c’è da scommettere che non si accontenterà di restare a Ferrara facendo la comparsa.

Del resto, la scorsa stagione ha realizzato tre gol decisivi per la salvezza della squadra di Venturato (a Cosenza, a Vicenza e in casa col Crotone) nonostante il minutaggio estremamente ridotto. Basti pensare che soltanto in un’occasione – allo stadio Menti – Pepito è restato in campo per più di un tempo.

In ogni caso, l’eventuale tesseramento di Rossi non comporterà alcuna cessione tra gli atleti attualmente in organico: in caso di partenza di Nicola Rauti infatti arriverebbe un altro trequartista.

