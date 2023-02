Pepito Rossi ha firmato

Dopo aver superato i test fisici e atletici, e aver lavorato un mesetto al centro sportivo Gibì Fabbri da ieri Giuseppe Rossi è un giocatore della Spal. Nuovamente, è il caso di dire. Del resto, Pepito ha indossato la maglia biancazzurra anche la scorsa stagione, contribuendo con tre reti in 14 presenze alla salvezza della squadra di Venturato. L’ex attaccante della Nazionale italiana è andato a segno negli scontri diretti con Cosenza, Vicenza e Crotone, regalando punti pesanti ad una Spal che si è ritrovata improvvisamente a lottare per non retrocedere. Peccato che nel corso della terzultima giornata della scorsa stagione – sul campo del Brescia – Rossi abbia rimediato l’ennesimo infortunio al ginocchio della sua travagliata carriera, con conseguente lungo stop. Fin dalla scorsa estate il presidente Tacopina aveva lasciato aperta la porta a Pepito, ma nessuno in realtà era in grado di sapere se sarebbe effettivamente tornato. Ora i tempi sono maturi, e anche se non è ancora pronto per scendere in campo la sua firma (si è legato al club biancazzurro fino al 30 giugno 2023) è una bella notizia. Per lui e per tutti gli appassionati di calcio.

s.m.