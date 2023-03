’Pepito’ sfortunato, ma è un’arma in più

La scorsa stagione Giuseppe Rossi debuttò in biancazzurro in occasione del match casalingo perso con l’Alessandria, e sette giorni decise lo scontro diretto sul campo del Cosenza con uno spettacolare colpo di testa, non esattamente il pezzo più pregiato del suo repertorio. La speranza è che anche quest’anno dopo un esordio sfortunato Pepito riesca a rifarsi nella seconda gara. L’ex attaccante della Nazionale italiana ha avuto sul sinistro la palla per accorciare le distanze e riaprire il match col Frosinone, ma ha sciupato l’occasione calciando malamente a lato. Peccato, perché sarebbe stata una bella iniezione di fiducia per la squadra di Oddo e soprattutto per lui che l’ultima volta che era sceso in campo al Mazza – oltre 10 mesi fa – realizzò una rete di importanza capitale contro il Crotone. Sette giorni dopo fu costretto a fermarsi dopo aver riportato l’ennesimo infortunio al ginocchio della sua sfortunata carriera. La condizione fisica è ancora approssimativa, ma può fare comodo lo stesso.

