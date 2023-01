Per Amici recupero a rilento Presenza in dubbio

La Tassi Group si prepara ad affrontare la gara casalinga con Rimini col dubbio Alessandro Amici, ai box ormai da quasi un mese a causa di uno sfortunato infortunio alla caviglia occorsogli nella gara contro Mantova. Era il 18 dicembre scorso, e durante la seconda frazione di gioco Amici ricadde sul piede del play virgiliano Palermo dopo un’azione di tiro, "scavigliandosi" la già delicata articolazione del piede destro. Saltate le sfide con Udine, Pistoia e Chieti, il rientro dell’ala pesarese sembrava coincidere con l’impegno casalingo del Kleb contro Rimini, ma il recupero sta procedendo ancora a rilento, nonostante i miglioramenti siano evidenti rispetto alle passate settimane. Motivo per cui la presenza del 91 biancazzurro domenica alla Giuseppe Bondi Arena resta in fortissimo dubbio, nonostante lo staff medico stia facendo di tutto per rimetterlo a disposizione di coach Leka per la gara coi romagnoli. Una sfida fondamentale per il prosieguo della stagione della Tassi Group, che al momento conserva due punti di vantaggio sulla formazione di coach Ferrari, ma che in caso di sconfitta verrebbe superata visto il ko dell’andata al Pala Flaminio.

OGGI AL VIA LA PREVENDITA. Partirà oggi pomeriggio la vendita dei biglietti per la partita di domenica alle 17 tra Ferrara e Rimini. Botteghini della Bondi Arena aperti oggi dalle 15 alle 18.30, domani dalle 10 alle 12.30 e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 ad inizio gara. I tesserati delle società giovanili nonché gli alunni delle scuole elementari e medie avranno il biglietto al prezzo agevolato di 1 euro e genitoriaccompagnatori a € 9 euro.