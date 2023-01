Per Esposito allo Spezia arriva la fumata bianca

Manca ancora l’ufficialità, ma da ieri Salvatore Esposito è da considerarsi ormai l’ex capitano della Spal e un nuovo giocatore dello Spezia. Per il centrocampista di Castellammare di Stabia è pronto un contratto fino al 2027 e già oggi potrebbe essere al Picco per assistere alla gara tra la squadra di Gotti e l’Atalanta. Le cifre precise non sono state diffuse, ma lo Spezia verserà nelle casse di via Copparo una somma compresa tra i 3,5 e i 4 milioni di euro, bonus compresi.

Inoltre, la Spal ha ottenuto l’inserimento della clausola che le permetterà di incassare il 10% sulla futura rivendita. È difficile dire se si tratti di una cifra adeguata al valore del regista classe 2000, che da alcune settimane spingeva per trasferirsi in Liguria e mettersi alla prova in serie A.

Di sicuro si avvicina molto alla quotazione fissata dal direttore tecnico Lupo, che d’accordo con la proprietà ha proceduto alla cessione allo Spezia. Come accaduto a Demba Seck un anno fa, Esposito lascia Ferrara nel mercato di riparazione e rappresenta un esempio concreto di quanto sia importante e redditizio investire sul settore giovanile. Il playmaker di Castellammare di Stabia arrivò alla Spal dall’Inter nella stagione 2017-18, e dopo un anno e mezzo di campionato Primavera cominciò a fare la gavetta nelle categorie inferiori.

Prima al Ravenna in serie C, poi al Chievo in B. La retrocessione della Spal in cadetteria ha indotto il club biancazzurro a riportarlo a casa, e tra alti e bassi Esposito è riuscito a farsi largo con cinque allenatori diversi: Marino, Rastelli, Clotet, Venturato e De Rossi. Quest’ultimo è da sempre il suo idolo, tanto che la presenza di DDR sulla panchina e la fascia di capitano che ha indossato dall’inizio della stagione lasciavano pensare che avrebbe terminato il campionato in biancazzurro.

Non è andata così, ed Esposito dice addio alla Spal con 89 presenze e 10 gol realizzando prima del previsto il sogno di giocare in serie A. Il suo sostituto dovrebbe essere Luca Fiordilino del Venezia (nella foto proprio contro Esposito in uno Spal-Venezia), seguito con attenzione anche dal Cosenza. Il centrocampista degli arancioneroverdi ha già detto chiaramente di voler proseguire la stagione a Ferrara, e salvo imprevisti sarà così.

Gli uomini mercato spallini proveranno ad affondare il colpo nei prossimi giorni, possibilmente entro la fine di questa settimana con l’obiettivo di metterlo a disposizione dello staff tecnico già per la trasferta in programma a Reggio Calabria il 14 gennaio.

La dirigenza biancazzurra però sta prendendo in considerazione anche una serie di alternative, nel caso qualcosa andasse storto. Di sicuro la partenza di Esposito non è indolore per la Spal, che adesso deve intervenire con decisione sul mercato. E non solo per sostituire l’ormai ex capitano.

Stefano Manfredini