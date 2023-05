Per Ferrara 2G un match point che vale la serie B

In Serie C Gold primo match point promozione per la Duegi Ferrara, di scena in gara 2 playoff questa sera alle 21 sul campo della Dilplast Montecchio. Dopo il successo 78-62 in gara 1, gli uomini di coach Castaldi vogliono chiudere i conti ed evitare di allungare la serie alla "bella", con la promozione in B Interregionale ormai a portata di mano. Attenzione a non sedersi sugli allori, però, perché la partita di stasera mette spalle al muro i padroni di casa, che nel primo atto hanno già dimostrato di poter mettere in difficoltà i ferraresi. "L’obiettivo è assolutamente quello di chiudere la serie – anticipa il tecnico della Duegi Marco Castaldi –, vogliamo confermare la vittoria di gara 1 e assicurarci la promozione. Chiaramente non sarà facile, mi aspetto una partita diversa, in cui Montecchio potrà contare sul fatto di avere qualche certezza in più dopo averci messo in enorme difficoltà per 25 minuti sabato scorso. In più, credo che dalla loro avranno un palazzetto caldo e rumoroso, aspetto che potrebbe influenzare il nostro approccio alla sfida. Viceversa la speranza nostra è di trovare immediatamente serenità, magari con una partenza migliore rispetto a quella di gara 1. Credo che tutto dipenderà da noi, dal punto di vista fisico stiamo bene, siamo in forma e veniamo da una settimana di allenamenti al completo" (nella foto il patron Giuseppe Cattani).

Jacopo Cavallini