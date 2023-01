Per i giovani di Grieco è vietato sbagliare Domani col fanalino Pordenone servono punti

Il campionato Primavera 2 è giunto al giro di boa, con la Spal che ha chiuso il girone di andata in terza posizione a -5 dalla capolista Genoa e -1 dal Parma. La prima giornata di ritorno propone proprio lo scontro al vertice tra le prime della classe, coi biancazzurri che naturalmente sperano di riuscire ad approfittarne. Se ad Arenzano (Genova) il Grifone ospiterà i ducali in un big match aperto ad ogni pronostico, la squadra di Grieco non può davvero permettersi un passo falso in casa contro il fanalino Pordenone (fischio d’inizio domani alle 14,30 al centro sportivo Gibì Fabbri). La Spal è reduce da due vittorie di fila contro Parma e Vicenza.