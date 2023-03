Per la Giara quarto ko Con Cingoli serata amara

Quarto ko consecutivo per la Giara Assicurazioni Ferrara, 29-34 contro Cingoli, nel campionato di A2 maschile di pallamano. Lamelas domina la partita, la Giara - finalmente tornata generosa e volitiva - rimane a contatto per poi cedere alla distanza, uscendo definitivamente dalle prime tre posizioni della classifica. Una sosta balsamica per provare a recuperare tutte le energie residue per effettuare un’ultima parte di campionato di rincorsa. Estensi sotto 16-18 all’intervallo, i primi 15’ vedono la solita abulia offensiva, caratterizzata da una sequela infinita di errori, al tiro ed in fase di rifinitura - già fatali a Ferrara in varie occasioni in questo sciagurato mese di febbraio. Sul -6 (22-29) la Giara reagisce e grazie alle reti di Pasini, Di Maggio e Marchesino si riavvicina, ma non basta.