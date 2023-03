Per mister Lucarelli problemi di organico nel reparto difensivo

Anche la Ternana sta sfruttando la sosta del campionato per ricaricare le pile e recuperare acciaccati e infortunati. I problemi di mister Lucarelli si concentrano in difesa, considerando che questa settimana si sono allenati a parte i vari Defendi, Ghiringhelli, Bogdan e Corrado. Il percorso di recupero di Defendi e Ghiringhelli è più lungo, mentre Bogdan e Corrado dovrebbero tornare a disposizione in vista della gara contro la Spal.

A differenza dei biancazzurri, le Fere non hanno in programma amichevoli. Stamattina infatti la squadra di Lucarelli chiuderà la settimana di lavoro con un allenamento a porte aperte.