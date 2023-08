Perugia, Cesena e Virtus Entella Spal, ecco le squadre da battere

Fino a qualche anno fa, il girone B era considerato il più abbordabile della serie C. Non c’erano le ricche società del Nord e nemmeno le piazze incandescenti del Sud. Bisogna ammettere infatti che nella stagione 2015-16 – quella della promozione in cadetteria – la squadra di Semplici disputò un grande campionato ma si ritrovò sulla propria strada un solo vero ostacolo significativo, il Pisa di mister Gattuso. Basti pensare che in terza posizione giunse la Maceratese, una formazione solida e organizzata, ma non esattamente costruita per puntare alla serie B. Ora le cose sono cambiate radicalmente, tanto che tutti gli addetti ai lavori concordano nel ritenere il girone B il più complicato in assoluto della Lega Pro. Del resto, ai nastri di partenza troviamo Perugia e Spal che l’anno scorso giocavano al piano superiore, oltre a Cesena e Virtus Entella che nell’ultima stagione sono arrivate seconde a braccetto proprio in questo girone a soli due punti di distanza dalla Reggiana che ha staccato il pass per la serie B. Con tutta probabilità, saranno queste quattro squadre a contendersi l’unica promozione diretta: una sola brinderà alla cadetteria, mentre le altre dovranno sgomitare ai playoff, con tutte le incognite del caso. Non mancano le curiosità legate alle rivali della Spal.

Il Perugia, la squadra che la scorsa stagione di fatto ha decretato la retrocessione di Dickmann e compagni al termine di una contestatissima partita terminata 1-1 (per intenderci, quella del gol annullato a Maistro), è allenato da Francesco Baldini. A lungo il tecnico toscano è stato in pole position per la panchina della Spal, prima dell’annuncio a sorpresa di mister Di Carlo. Il Cesena invece è guidato da Domenico Toscano, ma il direttore dell’area tecnica è Fabio Artico che giocò in biancazzurro nei primi anni Duemila. Anche il direttore sportivo della Virtus Entella è una vecchia conoscenza della Spal, Matteo Superbi che iniziò il proprio percorso da calciatore nella nostra città alla fine degli anni Ottanta. Da 15 anni è il responsabile dell’area tecnica del club di Chiavari, che non si nasconde e lavora per tornare in serie B.

Le outsider? Il Pescara di mister Zeman è la possibile mina vagante del campionato, ma attenzione anche a Gubbio e Carrarese. Più staccate invece sembrano le varie Ancona, Arezzo, Juventus Next Gen e Rimini che hanno l’obiettivo minimo di centrare una salvezza tranquilla ma in realtà meditano di inserirsi nella lotta per le prime posizioni.

Stefano Manfredini